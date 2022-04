Claire COTTIN

Actuellement ingénieur R&D dans une entreprise innovante, ELICITYL, je travaille aux développement de procédés innovants de production d'oligosaccharides et de polysaccharides d'intérêt par fermentation et extraction de biomasses.



Basée prés de Grenoble, à Crolles (France), ELICITYL est une entreprise de biotechnologie qui développe et produit des sucres complexes.



L'objectif d'ELICITYL est de pourvoir aux besoins en oligosaccharides et en polysaccharides pour des applications en biologie et particulièrement la santé des plantes, la pharmacie et la cosmétique.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Chromatographie

Fermentation

Purification