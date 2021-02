André TENEUR

J'ai 31 ans, j'ai obtenu un DUT Techniques de Commercialisation et tout au long de mon parcours j'ai su profiter des opportunités pour développer mes compétences. J'ai occupé un poste d'Assistant Manager chez QUICK ou je me suis découvert une vocation, avoir des responsabilités, être autonome, pouvoir prendre des initiatives, manager une équipe, on y prend goût.



Durant mes temps de chômage, j'en ai profité pour me former. J'ai aussi mis un pied dans le domaine de l'industrie notamment chez KUBOTA où j'ai pu acquérir de nouvelles compétences. Dynamique, persévérant et réactif, j'aime relever des challenges, en atteignant les objectifs fixés, c'est-à-dire tout mettre en oeuvre pour le réaliser. Je suis conscient que la qualité de service est une notion essentielle pour fidéliser la clientèle.



Aujourdhui, je suis à mon compte.



Mes compétences :

Word Excel Powerpoint

Internet

Dynamique

Rigoureux

Organisé

Polyvalent

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising