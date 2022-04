André THOMAS

Pendant une dizaine d'années, cadre de direction sur Calais en charge de la relation entreprise.

Depuis 2 ans plutôt spécialisé sur un portefeuille essentielllement composé de clients BTP sur toute la Côte d'Opale. Réseau développé dans le secteur de l'insertion compte tenu de l'importance de celui-ci dans le NPDC.

Résultats significatifs, diversifiés et variés quelque soit le secteur ou le financeur ou la problématique.



Auparavant j'ai travaillé dans d'autres régions, Alsace, Bretagne, Pays de Loire, Picardie, dans le cadre d'un parcours d'évolution professionelle constant.



Mes principaux employeurs précédents ont été :



Une EPSR privée spécialisée, comme développeur, dans le placement en milieu ordinaire de personnes handicapées déficientes intellectuelles, et ceci dans le cadre d'une prise en charge globale de leurs problématiques, socio-professionnelle et familiales - action co-financée dans le cadre d'un programme expérimental européen,



L'ANPE sur une mission de mise en place d'équipe professionnelle spécialisée dans le secteur agricole et IAA,



L'ADASEA, comme conseiller en gestion dans le cadre de réalisations d'études prévisionnelles économiques en gestion dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine de l'instruction des demandes d'aides, de soutien et de prêts bonifiés aux exploitations



Et au tout début, au temps des pionniers.... beaucoup d'expériences diversifiées dans le lancement de l'agriculture biologique, dans le cadre de magasins et de structures scoopératives.



De fait, à la lecture de ce cheminement, on peut dire que j'ai un profil de "développeur", porté sur l'innovation quel que soit le secteur ou la fonction, avec une préférence pour le domaine immatériel ou humain, encore appelé "services"



C'est ce qui m'intéresse dans cette notion de management transverse ou direct autour d'une portance de projet, autour de cette idée qui est que se développer soi même, être curieux, innovant permet de développer nos organisations, nos potentiels RH, notre crédibilité entrepreneuriale dite externe ou environnementale, et in fine nos résultats globaux et notre mieux vivre.



Mes compétences :

Commercial

Management

Marketing

Négociation

Insertion sociale

Politique