André TREMOLET

Ancien cadre dirigeant d'un groupe Français spécialisé dans le Risque-clients ( recouvrement de créances et renseignements commerciaux),j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer les fonctions de consultant formateur de manière indépendante.



Fort d'une expérience basée sur le recrutement le management et la formation des personnels techniques et commerciaux,alliée à la gestion de grands comptes, je suis à même de pouvoir transmettre ce savoir faire à toute personne désireuse d'acquérir ou d'optimiser sa maîtrise du Risque-clients et des Techniques de vente.



Je dispense ces programmes notamment en collaboration avec les chambres de commerce qui m'ont référencé,les organismes de formation, mais également en direct auprès des entreprises, étudiants et particuliers.



Les programmes se déroulent en inter ou intra sur 1 ou 2 jours et alternent une formation vidéo interactive avec des exercices en conditions réelles. (relances téléphoniques, téléprospection, télé vente, étude des dossiers en procédures judiciaires...etc...)



Pendant 6 mois après chaque formation, un suivi est proposé gratuitement aux participants,par mail ou par téléphone.

je vous invite à visiter mon site :



Mes compétences :

Phoning

Techniques de vente

Formateur