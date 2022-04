M. André Trudel a acquis une solide expérience en développement des affaires, gestion de projet, services-conseils, coordination, négociation, et marketing dans divers secteurs d’activités.

Il est reconnu pour sa passion du travail bien fait, son dynamisme et son attitude axée sur les résultats. Toutes les personnes qu'il côtoie apprécient son leadership, sa détermination, son intégrité, sa rigueur, son jugement et ses habiletés de communication, de négociation, de gestion et de résolution des problèmes. Il se distingue également par son esprit d’analyse et de synthèse et sa capacité à établir des relations harmonieuses avec les clients et les membres de l'équipe. Ces grandes qualités lui permettent d’établir rapidement des liens solides qui en font un élément clé dans une équipe.

M. Trudel excelle dans la gestion des ressources humaines, logistiques et financières inhérentes à l’élaboration, la planification et la coordination de projets. Polyvalent et doté d'une grande facilité d'adaptation, il peut évoluer dans les contextes de développement et de maintenance les plus variés. Il est reconnu comme un gestionnaire moderne et à l'écoute des besoins de l'entreprise et de ses employés. Enfin, il se démarque par sa capacité à orienter les efforts vers les objectifs à atteindre.



Mes compétences :

Direction de projet

Gestion de projet

Développement international

Marketing

Négociation

Vente

Gestion

Communication

Développement des affaires