André ULMER

Actuellement je suis expert naturaliste en micro entreprise et retraité depuis peu de la FRAPNA Loire.

Spécialiste en biodiversité, j'ai étudié principalement le Castor pour lequel j'ai organisé la réintroduction en plaine du Forez, et qui a donné lieu à une publication nationale ainsi que l'Avifaune, Odonates je prospecte aussi d'autres groupes faunistique.

Au sein de la FRAPNA Loire, association de protection de la Nature et de l'Environnement, j'ai dirigé le Pôle Etudes et Gestion (5 à 6 personnes).

le Pôle Etudes, Gestion et Biodiversité de la FRAPNA Loire intervient pour réaliser, pour des collectivités, industriels, associations..., des expertises écologiques ainsi que des missions de conseil en réaménagement (réparation de biotopes) et de suivis écologiques.

La FRAPNA Loire gère plusieurs espaces protégés. Un des plus symboliques est l'Ecopôle du Forez, espace en bord du fleuve Loire, dans la Plaine du Forez. Cet ancien site industriel, ex gravière, a été restauré pour la biodiversité. Cest maintenant un espace de liberté pour le fleuve, la faune, la flore et l'homme. Il accueille 60 à 80 000 visiteurs par an.

www.ecopoleduforez.fr



Je réalise aussi des formations sur la biodiversité et intervient dans différentes formations (mammifères aquatiques, odonates, avifaune...)



Mes compétences :

Biodiversité

Restauration milieux dégradés

Nature

Ornithologie

Entomologie

Mammalogie

Formation biodiversité, gestion de sites et restau