Andre VODONG

Je suis monsieur vodong andré residant à douala au Cameroun et exerçant mes activités dans la même ville à savoir Douala et plus précisément dans la zone portuaire il s'agit d'une MULTINATIONALE norvégienne à savoir YARA - CAMEROUN spécialisée dans la fabrication et la vente des engrais.

notre objectif est de developper l'agriculture afin de promouvoir l'auto - suffisance alimentaire au Cameroun et de combattre la famine qui sévit un peu partout dans le monde.

nous sommes située non loin du port de pêche à Douala.



Mes compétences :

BTS en comptabilité

Gestion de la relation client