André Weill,Array



Grenoblois, 66 ans, écrivain-voyageur, conférencier, professeur de yoga.

Père de cinq enfants, citoyen du monde, amoureux des grands espaces, de la pluie du soleil et du vent.

ex : marathonien, physicien des matériaux, docteur es sciences.



1972 - 1999 (re?)chercheur scientifique: 80 publications et 10 brevets

1972, assistant Université Louis Pasteur à Strasbourg 67,

1980 chargé de recherches au CNET de Meylan 38,

1994-1999 directeur de recherches ST Microelectronics à Crolles 38 développement transferts filières industrielles microélectroniques.



1999- 2005 : Créativité appliquée aux processus d'innovation,

Studio Créatif de France Telecom http://www.studio-creatif.com/

"Minatec Idea's Lab" du CEA http://www.ideas-laboratory.com/

Vêtements communicants, 150 articles et invitations dans les médias http://www.studio-creatif.com/Vet/VetFr.htm , dont, notamment, une expositions au MoMA New York en collaboration avec Olivier Lapidus.



2010 Formation Hypnose Ericksonnienne - Chateauroux -Jean-Paul Dumas



Pérégrination : 11 000 km sac au dos,

Grenoble - Compostelle 2000, http://www.andreweill.fr/livre1/tes_toi_quand_t ...

Aoste - Rome 2002 , http://www.andreweill.fr/livre2/nous_sommes_fai ...

Drancy - Auschwitz 2005,

Auschwitz - Jérusalem 2006, http://www.andreweill.fr/livre3/le_marchant_de_ ...

Himalaya indien - Garwhal - les 4 Sources du Gange 2009; http://sourcesdugange.centerblog.net/ ,

Liban - Saida - Baalbeck Bcharré - printemps 2010 http://becharre.centerblog.net ,

Compostelle - Cordoue automne 2010 http://www.andreweill.fr/blog/content/le-diapor ...

Tolède Cordoue Avril 2012

Drancy - Izieu - Pont-de-Beauvoisin juillet 2014



Diaporamas, Conférences, formations sur le cheminement et ses métaphores. Contact andreweill.fr

Trois livres publiés aux Editions "Le Mercure Dauphinois"

"T'es toi quand tu marches"

"Nous sommes faits pour marcher"

"Le marchant de bonheur"



Enseignement du yoga depuis 1996 : Union de quartier Béalières, Entreprises Inovallée Meylan, Maison d'Arrêt de Varces 38. Enseigner le Yoga amène profondeur, non-violence, authenticité, dynamisme et immédiateté.

Ancien président de l'Union des Enseignants de Yoga de l'Isère : yoga-isere.com

Vice-Président Association Compostelle Cordoue : http://www.compostelle-cordoue.org/