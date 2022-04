François Roger LORIN

J'enseigne le yoga depuis 1968.

J'ai formé des enseignants dans le cadre de la FNEY, puis j'ai créé mon propre cadre : le Centre d'Études et de rencontres pour le Yoga (CERY).

Je suis un des fondateurs de l'Institut Français de Yoga, 2, rue de Valois, 75001 Paris et l'un des membres du Collège des formateurs de cette institution.

J'ai passé 17 ans de ma vie à étudier plusieurs mois par an à Chennai (Madras), auprès de T.K.V. Desikachar, fils de T.Krishnamacarya.

Actuellement, je me suis lancé dans des formations à l'enseignement du yoga en sessions individuelles et je trouve cela passionnant !

L'étude du yoga sûtra de Patanjali, celle des principes gouvernant la pratique des postures (âsana) et des techniques respiratoires (prânâyâma) occupe mon temps.

J'ai eu le privilège d'enseigner le yoga en cours particulier à Brockwood park, l'école de Krishnamurti, en Angleterre, en 1969 et 1970.

J'ai eu la chance aussi de suivre le "European mentor" avec le Dr Richard Moss, en Allemagne, Suisse, France et Texas.



Mes compétences :

développement personnel