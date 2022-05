Sonia DELABRE

Après avoir été enseignante (Mathématiques, Yoga, Chant ) en individuel, groupes,



stages en France et à l'Etranger, chef de choeurs (Gospel, Baroque, Grégorien) durant une trentaine



d'années, je vais concntrer mes activités (Ouf!) autour de deux pôles principaux:



* l'accompagnement individuel (Yoga. Chant. Coaching de vie)



** les stages en Grèce (Cyclades. Ile d'Amorgos)



Pour en savoir davantage et trouver votre bonheur:



http://pleinepresence.wix.com/yoga et http://pleinepresence.wix.com/chant



Mes compétences :

IMPROVISATION

Ecoute

Yoga

Chant