Benoit DELABRE

Après avoir suivi des études scientifiques, proches de la nature et du milieu rural, j'ai orienté ma carrière vers le journalisme. Près de 20 années sur le terrain m'ont permis d'acquérir les techniques d'écriture, de communication et d'investigation nécessaires à cet emploi.



Après avoir travaillé pour un support papier, de presse spécialisée et départemental, j'élargis aujourd'hui mes horizons en fondant un média sur internet, d'information générale et à vocation régionale :



Mes compétences :

Agriculture

Environnement

Industrie

Entreprise



Histoire

Musique

Santé

Tourisme



Journalisme

Communication