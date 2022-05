Magali DEYRIEUX

Dynamique et autonome, je sais fédérer l'équipe que j'ai en charge afin d'obtenir les objectifs fixés par la direction.Mes capacités organisationnelles et les expériences pédagogiques acquises lors de mon travail au sein des Armées mont permises détablir et piloter des projets et mener les actions nécessaires.

Je suis rigoureuse et aime le travail bien fait et réalisé dans les délais.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Management

Gestion de projets

Team Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word