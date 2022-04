Delphine BRICHE

DOMISCRIBE propose de vous aider à trouver une nouvelle ressource en interne : LE TEMPS

pour rendre les improductifs...productifs.



Nous travaillons à :

- Optimiser vos flux d'informations hiérarchiques et transversaux

- Définir et valider le descriptif des tâches et missions du personnel

- Prendre en charge le rédactionnel des procédures de travail tout service confondu

- Restituer et former tout le personnel concerné



Le client accompagné bénéficie de :

- La pertinence d'un audit et d'un diagnostic

- La proposition de solutions simples et efficientes

- La covalidation d'un plan d'actions (alliance avec le dirigeant et les responsables du pilotage)

- L'accompagnement et la facilitation au changement



DOMISCRIBE, c'est l'équilibre entre l'exigence et la bienveillance



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Optimisation des process

Gestion administrative

Conseil en organisation

Gestion des ressources