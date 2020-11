Flora BAILLY

Attachée d'administration de l'Etat et ingénieur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, je suis polyvalente et capable de m'adapter.

Mes expériences dans le secteur privé et dans le secteur public permettent d'élargir ma capacité à aborder le fonctionnement de divers types d'organisations.

Mes compétences en management, méthodologie de projet, ainsi que ma capacité d'organisation et d'écoute sont reconnus par mes collaborateurs.



Je suis à même de m'adapter au secteur dans lequel je m'investis ; j'apprécie d'approfondir ma connaissance de domaines et de contours nouveaux et de mettre à profit cet enthousiasme au service d'une structure au projet identifié.



Mes compétences :

Gestion et coordination de projets

Analyse stratégique

Analyse fonctionnelle

Management opérationnel