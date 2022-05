Stephan HERSOEN

*Comédien, metteur en scène et directeur d'acteur depuis trente ans

*Créateur et directeur artistique du festival LES TRÉTEAUX D'ÉTÉ de Fresnay sur Sarthe depuis 2009

*Créateur et directeur de l'Ecole de Théâtre des Alpes Mancelles

*Directeur artistique de la compagnie Regards du Monde depuis 1998



*Formateur en développement personnel, coaching et prise de parole en public depuis 2008



Consultant chez ISM à Paris

Créateur et Directeur de la société Lamed Act Formations



Mes compétences :

Création

Théâtre

Metteur en scène

Coach médias training

Développement personnel

Formation professionnelle

Comédien