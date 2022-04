Muriel VALENTIN

Accompagner les Transitions, Mettre en lumière les Talents, Révéler l'Epanouissement...



Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur l'image de l'artiste, pour le mettre en Lumière...

En me tournant vers le milieu institutionnel et associatif, j'ai créé et animé des projets socio-culturels et éducatifs et expérimenté la médiation. Mon désir d’accompagner l’individu vers l'autonomie m’a amené naturellement au Coaching puis à la Sophrologie pour vous aider à retrouver un alignement TETE-COEUR-CORPS.



Mon accompagnement privilégie la Connaissance et la Conscience de Soi: il s'adapte sur mesure en respectant l'individualité de chacun-e et les besoins des équipes, dans le rythme et les outils utilisés.

Je vous aide à vous reconnecter à vos sensations et votre intuition, à installer un équilibre physique, mental et émotionnel, à faire face à vos défis du quotidien.



J'accompagne:

- Les Managers ou Dirigeant-es en entreprise sur le développement de leurs compétences relationnelles et émotionnelles, leur communication, les prises de parole en public pour des événements à fort enjeu.

- Les équipes en créant des ateliers sur mesure pour les entreprises et collectivités pour les aider à mieux gérer la pression professionnelle, ancrer leurs potentiels, se projeter vers leurs objectifs sereinement , développer leur performance et leur créativité et prévenir les problèmes de santé.

-Les Artistes vers plus de cohérence entre leur image publique et leur identité, à préparer leurs prestations scéniques et promotionnelles avec confiance et sérénité

-Les particuliers et les étudiants en cabinet à Paris 8



Avec Minuit au Soleil, révélez votre potentiel, éclairez votre champ des possibles !

http://www.minuitausoleil.fr

https://www.facebook.com/MinuitauSoleil/



Mes compétences :

Recherche de partenaires

Animation d'équipe

Prospection

Rédaction

Communication

Conseil en image

Coordination de projets

Coaching individuel

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Coach de Vie

Gestion du stress

Coaching de Transition

Sophrologue

Coaching de cadres