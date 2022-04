Guillaume GUERIN

Directeur de production événementielle en charge de la création de concept d'événement à la mise en oeuvre opérationnelle. De la rédaction d'un cahier des charges à la production. Créatif, Passionné, Organisé



Gestion de projets

. Direction de projets événementiels, du brief au débrief

. Direction de projets Trade Marketing

. Direction artistique (Print, Web, PLV, Décors, ...)

. Création de projets et de concepts

. Recrutement, formation et coordination des équipes techniques, commerciales et de réceptifs

. Gestion logistique des événements

. Gestion de contrat (Droits propriétés intellectuelles, ...)

Gestion de budgets

. Elaboration et réponses aux appels d'offre (Marchés publics & Privés)

. Gestion de budgets

. Recherche de partenariat



Développement commercial

. Prospection et négociation - Suivi et développement clients

. Création et optimisation des outils de communication









Mes compétences :

Blog

Chargé de projets

Communication

Communication évènementielle

Marketing

Marketing opérationnel

Roadshow

street marketing