Guillaume GUERIN

Nous réalisons depuis 15 ans des reportages photographiques et des productions de films institutionnels pour l'ensemble de l'industrie (Automobile, BTP, Pharmaceutique, Luxe, ...) ainsi que des magazines d'entreprises et grands publics en France et à l'international.



www.guillaumeguerin.fr

photographie@guillaumeguerin.fr



/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



Production - Photographie & Film institutionnel



> PHOTOGRAPHIE

. Production de reportage photographique pour l'industrie

. Production de reportage photographique pour les bureaux d'architectes

. Portrait



> FILM INSTITUTIONNEL

. Production de films institutionnels

. Post Production (Scénario, réservation, équipement, Logistique...)

. Montage

. Animation AfterEffect

. Gestion des droits musicaux à la demande



> SECTEURS

. Automobile

. BTP

. Pharmaceutique

. Chimie

. Energie

. Service

. Luxe



> CLIENTS

Peugeot, Hermes, Dior, Guerlain, Lafarge, Aventis Pharma, Bayer, BASF, ...

Telerama, Le Monde, Maison Française, Conde Nast (AD France, Allemagne, Vogue France, Allemagne, ...), ...



Mes compétences :

Ecoute