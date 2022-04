Rh ADOMNES

ADOMNES Communication est une jeune agence spécialisée dans la communication sur les nouveaux médias (Internet, Mobile et TV, Radio, Presse numérique) fondée par trois associés issus de l’ESSEC, Télécom ParisTech et Sciences Po. S'appuyant sur des solutions innovantes propriétaires, la société propose une offre multicanale, multisupports et multiservices répondant aux besoins d'une clientèle grandissante souhaitant développer sa présence numérique ou mettre en place une véritable stratégie de communication sur les médias numériques.



Lancée début 2010, l’agence travaille aujourd’hui pour tous types de clients - sociétés de service, PME, institutions publiques – pour le compte desquels elle intervient sur des problématiques diversifiées allant de la création de supports numériques à l’optimisation du référencement en passant par la mise en place de plans de communication et marketing web.



