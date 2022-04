André WERNER

Ses activités :

- consultant senior et fondateur de Fi conseils SAS - 67670 Mommenheim, accompagnement des PME-PMI en matière de stratégie, développement commercial, management et pilotage

- conseil et co-fondateur de CGELL SA - 67118 Geispolsheim, gestion financière, commerciale et logistique de filiales de sociétés étrangères implantées en France

- auditeur ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001, CSA-GTP, 2BSVS pour le compte de l'organisation de certification suisse SQS - CH 3052 Bern



Mes compétences :

Certification

Certification ISO

Certification ISO 9001

Commerciale

Contrôle de gestion

ISO 9001

Management

Stratégie

Stratégie commerciale