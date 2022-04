Andre-Yves BOURGES

Une carrière professionnelle dans le domaine de la nutrition animale, orientée depuis plusieurs années vers différents marchés internationaux et aboutissant en 2003 à l'expertise synthétisée au travers du concept NUTRI ADVANCE qui a permis le développement du groupe éponyme.





Après une formation complémentaire professionnalisée dans le domaine de l'aviculture, le monde de l’Entreprise est devenu le quotidien d’André-Yves Bourgès à partir de 1979, qu’il s’agisse de grands groupes (Guyomarc’h, UFAC) ou de PME innovantes (BCCG Conseil, Vitalac, Valorex) ; son expérience s’étend aux principales fonctions vitales de l’Entreprise (Technique et Production, Développement humain, Commercial) et à différents niveaux de responsabilités (technicien, cadre, consultant, dirigeant).



André-Yves Bourgès a notamment travaillé pendant dix ans au sein d'un groupe spécialisé dans la nutrition du porcelet, d’abord comme consultant, ensuite comme cadre commercial en charge du développement des marchés français et européen des fabricants industriels d’aliment du bétail. Le rachat par ce groupe d'une société spécialisée de production et de commercialisation d'additifs pour l’alimentation animale, a permis à André-Yves Bourgès de renforcer son expertise technique, notamment dans le domaine des conservateurs naturels, et de valoriser sa proximité avec les marchés du Royaume Uni, du Bénélux, de la Suisse, de la péninsule Ibérique et de l’Italie en animant un réseau européen de distributeurs.



Par la suite, André-Yves Bourgès a exercé des fonctions de direction du développement au sein d'une société de nutrition animale dont la démarche originale a permis de jeter une passerelle entre les exigences de santé et de plaisir des consommateurs et la qualité des aliments du bétail. Cette démarche, soutenue par l'association Bleu Blanc Coeur et par de nombreuses autorités scientifiques, permet une véritable prise en compte du concept de "chaîne alimentaire", dont le renouveau de la "filière lin" constitue un exemple particulièrement intéressant ; démarche reprise par plusieurs intervenants de l'alimentation animale et de la nutrition humaine, tant en France qu’à l'export.



Le concept NUTRI ADVANCE a été élaboré à l'écoute des acteurs de ces différents marchés par la prise en compte des besoins exprimés, pour lesquels il s'agit d'apporter des solutions "innovatives" en termes de matières premières et d'ingrédients spécifiques.



Depuis 2003, André-Yves Bourgès met son expérience au service du groupe NUTRI ADVANCE, dont il a assuré jusqu'en 2013 la direction.



Mes compétences :

Nutrition animale

Commerce international

Sourcing