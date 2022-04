Depuis près de trente ans une spécialisation d'historien dans le domaine de l'hagio-historiographie médiévale, plus particulièrement ce qui concerne les vitae de saints bretons.





Titulaire d’un DEA d’histoire et du diplôme de l’École pratique des hautes études (IVe section : sciences historiques et philologiques), Paris-Sorbonne, André-Yves Bourgès, spécialiste d'hagiographie bretonne médiévale, a participé, pendant de nombreuses années, aux travaux du CIRDoMoC (Centre international de recherche et de documentation sur le monachisme celtique) ; il est aujourd'hui chercheur indépendant.



Les recherches menées par André-Yves Bourgès s'inscrivent dans le cadre de la problématique des rapports entre hagiographie et histoire à l'époque médiévale, en particulier en Bretagne ; il lui est également arrivé de sortir de son domaine de prédilection : par exemple, pour partager avec les admirateurs de Sir Walter Scott l'invention d'une des "clés" de l'oeuvre romanesque du grand écrivain écossais.



Positions de thèse

"Le dossier hagiographique de Saint Melar, prince et martyr, en Bretagne armoricaine (VIe siècle ?)" dans Livret-annuaire - École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques, n°12 [1996-1997] (1998), p. 263-265.



Bibliographie





André-Yves Bourgès est l’auteur de 2 livres, 1 chapitre dans un ouvrage collectif, 46 articles principaux et 10 recensions d'ouvrages publiés à la date de mise à jour de cette bio-bibliographie (novembre 2014), ainsi que de 5 articles à paraître ; il publie également en ligne sur 3 "blogs" (Hagio-historiographie médiévale, L'Armorique romaine et Variétés historiques).