Andre ZARKA

Promouvoir la formation à la sécurité (Secourisme, Incendie, PRAP, habilitation électriques,...), développer l'esprit et la culture de prévention, sont pour moi des objectifs essentiels.



Fort de plus de trente cinq ans d’expérience acquise au contact de Coordonnateurs Sécurité / Santé, d’Ingénieurs et d’Animateurs de prévention.

Mes compétences apprises sur les terrains (chantiers de travaux publics, tunnels, milieu industriel,…) me permettent d’animer tous types de formations professionnelles en matière de prévention et de sécurité au travail avec un triple objectif :

• Préserver l’intégrité physique des travailleurs

• Optimiser la sécurité de l’environnement professionnel

• Assurer la conformité réglementaire des sites de travail



Domaines d’intervention :

• Santé et intégrité physique des travailleurs :

o Secourisme (SST, PSC1, PSE1, PSE2,...)

o Ergonomie (PRAP IBC, 2S, gestes et postures)

o Incendie (PTI, EPI, Equipier d’évacuation)

o Prévention des risques psychosociaux

o Formation initiale et continue des membres du CHSCT ( > 300 Salariés, < 300 salariés)



• Sécurité environnementale :

o Auditeur Santé/Sécurité

o Evaluation des risques professionnels: Industrie, B.T.P, Tertiaire

o Droits et devoirs en matière de sécurité et de maîtrise des risques professionnels: Directions, Maîtrise et personnel d'encadrement

o Formation aux risques chimiques

o Préparation aux habilitations électriques

o Evaluation des risques professionnels et rédaction du Document Unique





La formation constitue un vecteur essentiel, prioritaire, de sensibilisation et de diffusion d'un message sécuritaire.





Mes compétences :

Secourisme

CHSCT

Habilitation electrique

PRAP et GP gestes et postures

Pédagogue

Prévention santé & Sécurité