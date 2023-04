Andréa GAILLARD

Transmission - Sensibilisation - Échange



Autant de mots-clés qui résument le monde professionnel dans lequel je me trouve et dans lequel j'espère m'épanouir encore longtemps.



Diplômée en médiation culturelle et en tourisme, et également guide-conférencière, je souhaiterais faire partie de l’équipe d’un musée, d’un monument historique, d’un site archéologique, d’une collectivité territoriale, afin de mettre en valeur et transmettre notre patrimoine.



Travailler dans le secteur culturel est passionnant car cela fait appel à des savoir-être ou savoir-faire qui me plaisent comme le sens de l'imagination, le goût du relationnel et la curiosité intellectuelle.



Depuis 2012, mes expériences professionnelles et mes stages confirment toujours plus le choix de cette voie professionnelle. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Si vous êtes intéressé(e) par mon profil ou si vous avez simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Accueil des publics et surveillance

Gestion d’un fonds de caisse

Création et conduite de visites guidées (thématiqu

Création d’outils pédagogiques (livret, dossier, m

Rédaction de supports de communication (programme,

Définition de la politique de relations avec les p