Andrea GARNIER (ANDREA GARNIER)

Je m'appelle Andréa GARNIER consultante en recrutement, je suis spécialisée en grande distribution et en commerce depuis plus de 10 ans.



* Mes spécialités les métiers de bouches, la vente, le commerce.



Je travaille actuellement avec des partenaires tels que Hunteed et Myjob company,



je recrute dans d'autres secteurs, par exemple l'automobile, le service client, l'informatique, la maintenance.



Mes compétences en recrutement



*rédaction et diffusion des offres d'emplois : réseaux sociaux et job boards

*sélection des candidats

*conseil dans le choix du candidat

*démarchage de professionnels expérimentés

*accompagnement du candidat choisi

*sourcing



Mes compétences développement des compétences



*Bilan de compétences

*Outplacement

*Aide à la rédaction de cv, lettre de motivation, Branding.

*préparation des candidats à un entretien

*Retour à l'emploi sourcing des offres, et opportunités compatible avec un profil.







Mon savoir être



°À l'écoute, empathique, sens du relationnel, bienveillance, générosité, ouverture d'esprit.



°La rigueur, orientée résultats, sens du détail et des délais, sens des priorités.





Je vous propose de trouver votre candidat idéal !





Sans perte de temps



nous définissons vos besoins ensemble

nous déployons l'offre sur plusieurs canaux.







Flexible



Vous pouvez mettre à jour les critères en cours de mission.







Garantie SANS RISQUES