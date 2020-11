Andrea MORO

Mes missions m’ont permis d'approfondir mes connaissances en design numérique, en particulier dans la conception et la réalisation d’architectures électroniques sur FPGA et le déroulement des tests.

Je suis en re-cherche d’un poste qui me permettrait de capitaliser sur mes acquis de conception FPGA et design des sys-tèmes embarquées.

Apres plus de trois années passes a Toulouse, j’ai comme objectif de m’installer dans la région de Nice.



Mes compétences :

Traitement du signal

Traitement d'images

Électromagnétisme

Matlab/Simulink

Scilab

LINUX /UNIX

UML

JAVA

C++

GSM /GPRS/EDGE/UMTS

LTE

Electronique numérique

Systèmes embarqués

FPGA

VHDL

DSP