Thomas DIBANGO

Expert Balisage Lumineux et Diurne

C’est avec intérêt et enthousiasme que je présente mon profil.

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de me perfectionner à la fois dans des tâches en bureau d’étude et cabinet d’architecture.

Préparation des dossiers d’appel d’offre, documents techniques (CCTP. BPU, CDE) et administratifs (AE, RC, CCAP).

Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

Assistance technique siège pendant la supervision des travaux.

Audits techniques, schémas directeurs, études générales et de définition.

Etudes de servitudes aéronautiques.

Certification aéroportuaire.

Programmation Etudes d'avant-projets sommaires et détaillés, avant-projet définitif, études de diagnostic, plan de synthèse, dossier de consultations d'entreprises, plans d'exécution des ouvrages, dossier des ouvrages exécutés.

Formation technique.

Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique et les tableurs.

Je programme les études et les CAO-DAO de parking avions, voies de circulation avions, pistes d’atterrissage et de décollage avion, les bâtiments administratif de navigation au sol ainsi que les tours de contrôle avion, j’ai une très bonne connaissance des logiciels CAO-DAO, AutoCAD, Microstation, Catia, Mechanical, logiciels Path Planner®, Aéro Turn®), Auto Turn®).Logiciel de calcul: Robot, Dia-lux, Etap 7.

Je suis rodé dans les techniques du bureau d’étude et Je réalise la supervision des travaux, la conception des plans dans les normes de OACI, CHEA, ITAC, OTAN, IATA, FAA, EASA, et audits des installations aéroportuaires.

Je suis intervenu en tant que Chargé d'affaire électricité balisage pour les plates-formes, sur les aéroports en France et à l’étranger pour la production des différents dossiers de HT, Balisage aéroportuaire, Contrôle Commande Balisage, Passerelles passager, Système de guidage Avion, Production 400 Hz., PCA, Eclairage des aires avions.

J'ai suivi les différents dossiers de, Balisage lumineux et diurne Aéroportuaire, Eclairage des aires avions, Passerelles télescopique, Système de guidage Avion, Production 400 Hz., PCA air climatisé aux avions, pour des plateformes Nationale et Internationale, et je communique avec aisance en anglais.

Enthousiaste et dotée d’un bon relationnel, je suis consciente que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et m’ont permis de progresser dans mes fonctions. Je souhaite aujourd’hui continuer ma carrière dans une équipe stimulante afin de perfectionner mes connaissances, accroître mes compétences et vous apporter le soutien que vous êtes en droit d'attendre. Je suis une personne organisée et autonome, et je suis en mesure d’exécuter des projets de grande envergure, sous pression et dans des délais serrés. J’ai de nombreux contacts et partenaires dans l’industrie et je suis très respectée dans mon domaine de spécialité, ce qui est essentiel au succès de tout professionnel de production et R&D. Je suis ouvert à discuter plus en détail de mes qualifications, relativement dans le domaine l’architecture aéroportuaire et l’ingénierie aéronautique ainsi que la conception des structures en Béton Armé.



Mes compétences :

