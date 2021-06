Andreas BARRAJA

Passionné par la technologie, déterminé, motivé, ouvert d'esprit et orienté vers les résultats, je m'efforce d'apporter de la valeur et du succès aux clients. Mon objectif est d'être toujours au courant des tendances du secteur et des nouvelles technologies et de les appliquer pour résoudre les problèmes des clients.



Proactive, mon approche est positive et j'aime travailler avec une équipe ambitieuse dans un environnement dynamique et en constante évolution. Compétences en communication multiculturelle, avec la capacité de gérer une équipe et des relations avec des partenaires.



Langue maternelle = français

Courant = anglais + allemand

Connaissances = néerlandais + espagnol