Ghislaine CARIA

J'ai décidé de m'établir à mon compte en créant une entreprise de Chambres et tables d'hôte "L'Oustal dé l'annetta" à Comus dans les Pyrénées Audoises à 15 minutes d'Ax-les-Thermes.

Dans ce petit coin de paradis, j'aurais plaisir à recevoir mes hôtes dans une ambiance conviviale.

La maison a été construite sur la montagne et on peut admirer une partie de la roche à l'intérieur de la grande salle de séjour. Une cheminée à l'ancienne permettra de réchauffer les plus frileux.

Au premier étage, un salon TV et le coin bibliothèque donneront l'occasion de se délasser.

Les quatre chambres et leur salle d'eau privative créées entièrement à l'attention des hôtes sont conçues et décorées avec le charme qui est dû à cette maison de caractère.



Pour plus de renseignement le site de l'Oustal dé l'Annetta : www.loustaldelannetta.fr

Les photos sont disponibles sur le site.

Merci pour votre visite.



