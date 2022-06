Andrée LESEINPERE

La pro du propre !



Cette carolomacérienne de 32ans, mère de trois enfants, a toujours vécu dans les Ardennes. Elle fit ses études à Charleville-Mézières, en parallèle elle suivit pendant une dizaine d’années des cours de gymnastique. Après un passage au lycée Chanzy, cette jeune femme dynamique se spécialisa dans la filière sanitaire et sociale au Lycée d’Étion où elle obtint son diplôme en 98.



Suite à son diplôme, elle entra dans l’entreprise Lustral où elle s’investit pendant plus de dix ans, en étant proche de ses collègues et des ses employeurs devenant par exemple déléguée du personnel et créant même un blog renseignant des réunions et décisions prises au cours de celles-ci. Andrée est une jeune femme ambitieuse, impliquée, motivée, dynamique et voulant évoluer dans sa carrière professionnelle.



Alors il y a un mois, elle relève un défit celui d’être maître de sa propre destinée en créant sa SARL ˝Arden’ Propreté˝, où elle met tout son savoir-faire et ses années d’expériences à votre profit.





Arden’ Propreté



˝Arden’ Propreté˝ est une société de nettoyage courant ainsi que de remise en état de tous les bâtiments, vitrerie, nettoyage par injection / extraction des revêtements textiles, métallisation des sols plastiques.



Ce qui fait sa différence, c’est d’avoir une aptitude managériale confirmée, une communication et un suivi relationnel clients, une complète maîtrise des procédures de nettoyage ainsi que sa proximité géographique et des interventions rapides.

Cette société écoute et analyse de vos besoins en se rendant sur les sites et vous fait des propositions commerciales qui font l'objet d'une étude complète et sur mesure, menée en étroite collaboration avec vous. Ce sont autant d'atouts à la réussite d'un bon partenariat.

Quelque soit votre espace professionnel faites appel au nouveau spécialiste du nettoyage.



˝Arden’ Propreté˝ est au service des entreprises et des particuliers.



Mes compétences :

Nettoyage industriel