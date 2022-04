Andrei DUBOSC

Fort d'une expérience de 17 ans dans le Support technique 2ème niveau, j’évolue quotidiennement avec aise dans un environnement international.



Orienté satisfaction clients et collaborateurs, mon but est d’apporter la solution la plus appropriée aux besoins de mes interlocuteurs.



Mes capacités d'écoute et d'analyse, qualités pédagogiques, relationnelles et plaisir de communication dans un contexte multiculturel sont mes atouts.



Je sais ainsi construire avec mes clients une excellente relation, fondée sur la confiance et la qualité de l’expertise technique que je leur propose.



Mes compétences :

Relations internationales

Support technique

Démonstrations produits

Chef de projet

Gestion de la relation client

Intégration systèmes

Gestion de la formation