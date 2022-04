Andrei HOLBAN

Consultant certifié SAP Supply Chain qui a sept ans d’expérience sur des projets internationaux. Celle-ci a été effectuée notamment dans les industries de l’automobile, du luxe, de transformation, discrète et répétitive.

Ses interventions transverses incluent le pilotage, l’implémentation, les déploiements, la montée de version, la TMA et la conduite du changement.



Compétences SAP:

• Module MM : Achat et Approvisionnement (MM-PUR, MM-CBP), Gestion des stocks (MM-IM),

• Module PP : PIC & Gestion de la demande (PP-SOP, DM), Planification (MP, MRP, CRP), Gestion d’atelier (SFC, REM)

• Connaissances ECC : Ventes (SD), Logistics Execution (LE-SHP, HUM, WM), Logistique - général (LO-BM, EWB, MD), Quality Management (QM-QN), Project System (PS) ou Customer Services (CS)

• Connaissance SCM (ex APO) : SNP, SPP, EWM, TM, SAP Global Trade Services (GTS)

• Solutions industrie : Produits de grande consommation, Automobile, Industries de transformation

• Techniques : Solution Manager, EDI, LSMW, eCATT, Query

Types d’interventions:

• Projets d’implémentation

• Déploiements de solutions, déploiements pays

• Montées de version

• Assistance et maintenance en conditions opérationnelles (TMA/MCO)

• Conduite du changement et formations

• Conseil métier

• Encadrement / Pilotage



Mes compétences :

SAP MM

SAP PP

SAP SD

SAP LE

SAP LO

Implementation des ERP

Supply chain

SAP SCM-SPM

AMOA

Conduite du changement ERP

SAP SCM-TM

SAP Best Practices

SAP SCM-SNP

MOE

SAP GTS

PMO