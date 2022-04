Andrei TAVIRLAU

•chef de projet disposant d’une expérience professionnelle de 10 ans dans la gestion de projets industriels, sur des périmètres fonctionnels multiples.



•capacité de leadership et d'influence, axé sur les résultats et accompagné d'un esprit entreprenant.



•maîtrise des exigences spécifiques en matière de gestion de projets internationaux, adaptation facile aux particularités d’un environnement multiculturel (projets en Afrique de l'Ouest, clients provenant de Canada, Australie, Etats Unis).



•capacité à rythmer l'équipe, les multiples accords entre personnes et entre groupes, à propos des ressources, des objectifs, des relations.



•habitude à respecter les échéances serrées, dans un environnement en constante évolution.



•suivi des travaux, budgets, plannings, contrôle qualité, respect des procédures projets courants forts, courants faibles, automatisme.



•bilingue anglais - français.



Mes compétences :

Génie électrique

BTP

Mécatronique

Commissioning

Management Projet