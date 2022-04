Andrei YVAGNIES

Actuellement chef de secteur chez Ferrero, je suis à l'écoute de toute proposition professionnelle, notamment dans les domaines de l'export et de la grande-distribution. Quelque soit le domaine d'activité, il y a un intérêt.



Mes compétences :

Маркетинг

Marketing

Ventes

Flair et curiosité à toute épreuve

Commerce

Entrepreneur

Suivi commercial et administratif

Adaptabilité

Suivi des marchés

Négociation contrats

Analyser écouter réfléchir agir

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Optimisme