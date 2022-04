Andreia ALVES

En sous-traitant votre gestion administrative, commercial et budgétaire auprès d'une assistante expérimentée vous profitez des nombreux avantages.



Gain de temps, facilité de gestion, réduction des coûts, compétences professionnelles.



La souplesse de l’externalisation vous permet de vous consacrer entièrement à vos propres activités professionnelles.



La gestion administrative d'une entreprise demande beaucoup de rigueur et un investissement de tous les instants.



Courriers, factures, classement, relance clients, gestion du planning: laissez votre assistante prendre en charge vos dossiers administratifs.



Concentrez-vous sur l'essentiel : VOTRE MÉTIER



Libéré de ces contraintes, vous êtes plus efficace pour diriger votre entreprise.



Mes compétences :

Mailing

Gestion des commandes

Gestion du courrier

Archivage

Classement

Suivi des fournisseurs

Gestion de projet

Devis

Suivi clientèle

Facturation

Lotus

Microsoft Office 2011

Accueil physique et téléphonique