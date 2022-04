Andreia AMADO

Avec une expérience de 14 ans dans le domaine de la finance et contrôle de gestion. Je suis une professionnelle impliquée, dynamique et entrepreneuse, avec des compétences acquises en plusieurs secteurs d’activités et le savoir-faire pour la gestion d’une entreprise.



Compétences :

• Revue des Comptes de Résultat et Bilan

• Audit

• Team Building, Formation et Leadership

• Budgétisation

• Planification et mise en place de Stratégie

• Développement de ventes

• Business International





Mes compétences :

Management

Communicante

Due Diligence

US GAAP

Reporting

Négociation commerciale

Consolidation

Rigueur- Digne de Confiance

Audit

Finance