Andreia PIRES

Je suis une jeune étudiante de Master de Marché du l'art qui cherche un emploi dans le milieu de l'art.



J'ai travaillé dans le secteur de la comptabilité, administrative et consultation. J'ai été consultante SAP pendant deux ans et j'ai appris comment travailler avez ce software, comment avoir une communication professionnelle avec le client et j'ai bien amélioré mes compétences informatiques. Après, j'ai travaillé comme assistant dans une galerie d'art, et en plus d'avoir l'opportunité d'être en contact avec des artistes et des collectionneurs, j'ai pu organiser des ventes pour les maisons de ventes aux enchères et cataloguer diverses œuvres d'art. Maintenant je termine de rédiger le mémoire du Master sur la présence féminine sur le marché de l'art du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et je pense que ce serait une excellente occasion de débuter ma carrière dans le monde de l'art.



Mes compétences :

Comptabilité

Réseaux sociaux

Gestion administrative

Catalogage

Art

Histoire de l'art

Invoicing > Issuing Invoices

Management Reporting

Bookkeeping

SAP FI

SAP CO

SAP

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word