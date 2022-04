Andreia RODRIGUES

Vous cherchez un Gestionnaire de Paie ?

Vous désirez faire des économies et cherchez une personne capable de vous aider sans vous coûtez une fortune ?

Je suis disposé à vous aider dans ce domaine.

Après une expérience significative dans le commerce et un diplôme récemment obtenu dans le Secrétariat-Comptable, je valide aujourd’hui un diplôme de Gestionnaire de Paie, niveau V (Bac +2) à l’IFOCOP de Saint Quentin en Yvelines.

Ce choix a été mûrement réfléchi lorsque j’ai découvert et été fascinée par la paie lors de ma précédente formation et de ma dernière expérience professionnelle.

Ce diplôme comporte une période de 5 mois en entreprise du 23 janvier au 22 juin 2020.

Je vous propose de collaborer ensemble pendant cette durée (qui peut, selon votre besoin, se poursuivre par une embauche), où je serai en mesure de vous soutenir entre autres, dans les tâches suivantes :

- Collecter et traiter les différents éléments variables de paie

- Saisir les données dans le logiciel de l’entreprise

- Contrôler les résultats du calcul de paie

- Établir le solde tout compte

- Gérer l'administration de base et du personnel

Si mon potentiel de travail vous intéresse, vous pouvez me contacter.

Je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Comptabilité

Suivi commercial et administratif

Gestion du personnel

Paie