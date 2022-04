Andrés DE CASTRO ARRIBAS

Diplômé en Sciences Economiques à Madrid, j'ai éffectué une partie de mes études à Rome où j'ai reussi mon projet de valider une année universitaire intégralement en italien.



Satisfait de cette expérience et envisageant l'état du marché du travail espagnol, je suis venu en France où j'ai appris le français par le biais de l'Université Populaire notamment. Cela m'a permis d'acquérir une bonne maîtrise de la langue, m'ouvrant l'accès à des postes de plus en plus intéressants et de plus en plus en rapport avec mes objectifs professionnels.



En outre, plusieurs voyages m'ont ammené à exercer une pratique régulière de l'anglais, j'ai donc enrichi mon niveau jusqu'à pouvoir affirmer aujourd'hui que je suis à l'aise tant à l'ecrit qu'à l'oral.



Au fil de ces expériences, j'ai développé un goût prononcé pour le relationnel, les négociations ou encore la flexibilité nécessaire pour s'adapter à chaque situation.

J'apprécie particulièrement le fait d'intégrer de nouvelles connaissances dans ma vie personnelle et professionnelle, ce qui me positionne dans une dynamique d'évolution constante.



Mes compétences :

Traducteur

Analyse de données

Microsoft office

Présentation powerpoint

Contact humain et respect des personnes

Marketing

Communication

Organisation

International

Finances

Dynamisme

Commerce

Persévérance

Négociation

Audit