Andres Felipe LONDONO CABALLERO

Polyvalent, avec des compétences en procédés industriels, génie chimique, sécurité de procédés et HSE. Je souhaite d’intégrer un projet en tant qu’ingénieur dans l’industrie chimique, pharmaceutique, ou dans l’énergie et l’environnement.



Je suis enthousiaste à l’idée de travailler dans des contextes entrepreneurs, pour développer des compétences multidisciplinaires et du leadership, en relevant des challenges. Je désire évoluer comme ingénieur de projets et responsable industriel.



Mon objectif, évoluer en tant qu’ingénieur de projets et responsable industriel. Je souhaite aussi faire de moi un professionnel engagé avec le développement soutenable et avec l’innovation.



Je suis à l’écoute de nouvelles opportunités et je serai ravi d’échanger avec vous. Vous pouvez me contacter à mon adresse mail: felipelond@hotmail.fr



Mes compétences :

Gestion des risques industriels

Génie Chimique

Génie des Procédés

Chimie industrielle

Management

Thermodynamique

Microsoft Visio

Microsoft Excel

HYSYS

HAZOP

Microsoft Office

Analyse chimique