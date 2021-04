Pierre WAZ

INGENIEUR GENIE CHIMIQUE

10 ans d’expérience dont 5 à l’étranger



Depuis Août 2010 (Paris - France) :

Responsable Sécurité des Procédés et Développement Durable Cray Valley (52 sites) :

- Prévention des risques technologiques / procédés.

- Rédaction des Safety Alerts et Retours d’Expérience.

- Réduction de la consommation énergétique.

- Réduction des déchets.

- Animation d’un réseau technique.



Février 2008 à Juillet 2010 (Houston - USA) :

Ingénieur Usine, Cook Composites & Polymers (expatriation) :

- Garant procédés de l’usine.

- Gestion des projets CapEx et non CapEx de l’usine.

- Chef projet ISO 50001, 1ère usine à avoir reçue la certification ISO 50001 (Système de management de l’énergie).



Mars 2003 à Janvier 2008(Oise - France) :

Ingénieur Procédés pour les onze usines européennes Cray Valley :

- Dimensionnement des nouveaux équipements de production et amélioration des existants, suivi des projets du dimensionnement au commissioning.

- Développement des nouveaux procédés.

- Garant de la faisabilité procédés des nouveaux produits.

- Coordination technique avec le client Valspar pour l’activité tolling.

- Animation de groupes de travail pluridisciplinaires et du transfert de compétences / connaissances entre les sites .

Management :

- Equipe laboratoire Procédés (4 techniciens supérieurs) de 2003 à 2005. Mise en place de l’évolution de l’activité et de l’organisation afin d’adapter l’équipe aux nouveaux enjeux.

- Atelier Pilotes Cray Valley de Janvier 2006 à Février 2008. 120-130 pilotages par an.

- Equipe procédés Coatings, 1 ingénieur et 2 techniciens supérieurs de Juin 2007 à Février 2008.



Octobre 2001 à Février 2003 (Cardiff - Pays de Galles) :

Ingénieur Projet dans le cadre d’un Volontariat International en Entreprise pour la société Cray Valley (filiale de Total) :

- Transfert de technologie et de savoir faire sur six autres sites européens de la division des technologies et des produits (5 familles, 45000 tonnes) lors de la fermeture du site.

- Rédaction de Process book pour ces nouvelles productions.



Langue :

- Anglais courant.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Amélioration continue