Andrés MALAVÉ

Tricutlurel Français, Américain et Porto-Ricain, je travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu du management international au Japon, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Etats-Unis et bien entendu en France.

Il y a 8 ans, j'ai lancé ma propre entreprise,Array, afin d'approfondir mes interventions dans des environnements internationaux et interculturels.

C'est toujours avec grand intérêt que je mets en place des solutions adaptées afin d'améliorer les compétences managériales, relationnelles et communicationnelles de mes clients.

Mes engagements parallèles en tant que représentant en France de l'univeristé EADA Barcelona, président de l'antenne nantaise de Toastmasters, membre et coordinateurs de différents projets en Europe et aux Etats-Unis sont pour moi autant d'occasions de partager ma passion: tisser des liens solides, durables et effectifs entre des personnes de différentes cultures.