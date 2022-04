Andres MORENO SIERRA

Architecte de formation, Ph.D en Sciences et techniques architecturales - efficacité énergétique, Master ACAU en Sciences dans la maîtrise des ambiances. Consultant green Building / World Bank Group, conseil en environnement pour la conception énergétique et durable des projets, Professeur et chercheur.



Spécialisé dans l'intégration de la qualité environnementale au projet architectural et urbain, il coordonne l'intégration des aspects environnementaux dans la conception du projet, dans un objectif de qualité architecturale, environnemantale et de performance énergétique. 9 ans d'expérience dans la conception de logements, bureaux, bâtiments d'enseignement et culture.







