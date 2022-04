Jessica JAOTOMBO

Après quelques années passées sur des projets d'énergies renouvelables pour la Direction du Développement Durable d'Aéroports de Paris, et un passage en tant quauditrice interne au sein de la Direction de l'Audit, je suis actuellement en charge du pilotage de la performance et déploiement Lean pour la direction technique de Paris-Orly.



Mes compétences :

environnement

photovoltaïque

développement durable

génie climatique

biomasse

HQE

géothermie

Énergie renouvelables

Six sigma green belt