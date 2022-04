Andres OLIVIER

Après 10 ans passés au sein du LCL et de la Caisse d'Epargne sur des postes de développeur marché pro et particulier, directeur d'agence... j'ai décidé de rejoindre le réseau VousFinancer.com pour me spécialiser dans le domaine du courtage en financement immobilier et professionnel.



La satisfaction de mes clients reste une priorité absolue dans mon travail, les clés pour réussir sont le professionnalisme, le sérieux apporté à chaque dossier, la rigueur, les compétences acquises par le passé tout cela dans un cadre chaleureux et convivial.



Mes compétences :

Management

Informatique

Organisation d'entreprise

Droit bancaire et financier

Commercial

Gestion de patrimoine

Communication

Finance

Internet

Organisation