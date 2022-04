Dernière minute 10 juillet 2017 : Cave Lex recrute !

André Olivier intervient sur BFM BUSINESS à propos de la DSN

Né en 1952, je suis titulaire d’un DESS de Conseil en Organisation et Conduite des Innovations Technologiques et Sociales, et d’un diplôme informatique d’Analyste Programmeur.



Avec 42 ans d’expérience dans le monde des Ressources Humaines, j'allie compétences fonctionnelles (paie, administration du personnel, droit du travail), techniques (Systèmes d’Information Ressources Humaines), et managériales (Conduite du Changement).



j'ai toujours exercé dans le domaine des Ressources Humaines :

-Gestionnaire, notamment Responsable Paie du Parc de la Villette,

-Juriste, négociateur, défenseur prud’homal,

-Responsable syndical, secrétaire national d’une fédération,

-Informaticien concepteur, développeur, installateur de progiciels paie et GRH (Persistel, Pléiades),

-Consultant Sénior auprès de grands groupes pour le pilotage de projets d’évolution du SIRH ( Assedic, Caisse des Dépots, France Telecom, Gan),

-Formateur sur les métiers de paie et administration, accompagnement du changement, développement des compétences.



Depuis plus de 15 ans, je suis chargé d'enseignement dans les Ecoles et Universités : Paris Descartes, Institut de Gestion Sociale, ...



En 2004, j'ai créé Cave Lex SAS dont je suis le Président. Cave Lex est un organisme de formation dédié aux métiers de la Paie et de la Gestion des Ressources Humaines qui s’appuie sur un dispositif permanent de Veille Sociale.



Cave Lex est également une entreprise pilote de la DSN. Nous produisons notre DSN depuis un an. Nous sommes plongés dans ce dispositif depuis les débuts de son développement, et nous suivons sa mise en place progressive.



Je suis membre fondateur de l'association "Emploi en formes", mouvement pour le développement de nouvelles formes d'emploi.



Je suis également adhérent à l'ANDRH



