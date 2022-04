Florence DANI

Avec plus de 20 ans d'expériences de la paie dans de grands groupes qui m'a permis de faire face à un large éventail de problématiques paie, je mets mes compétences au service des entreprises et des prestataires de conseil selon 3 axes :



- l'élaboration d'une veille sociale innovante et mensuelle dédiée à la paie et l’envoi d’infos flash si nécessaire,

- l'audit de la paie,

- l'enseignement et la formation de la paie.



C'est un constat aujourd'hui comme hier d'ailleurs : un bulletin de paie sur 3 est erroné. Pourquoi ?



Il est complexe pour l'employeur de faire une paie juste à 100% entre les évolutions légales, les conventions collectives et les accords d'entreprise....et la pratique.

Les sources d’information sont prolixes. Le suivi régulier de l'actualité sociale dédiée à la paie est souvent fastidieux et "oublié" au bénéfice du quotidien rythmé par les paies d'un mois sur l'autre. J'élabore une synthèse qui permet au Responsable de paie, au Responsable RH, au Responsable Comptable d'avoir les informations clés du mois sans avoir à lire quotidiennement les différentes documentations et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions essentielles.



Mes compétences :

Paie

Droit social

Formatrice

Veille réglementaire

Comptabilité générale

Droit du travail

DADSU

Droit fiscal

SIRH