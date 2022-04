Florence DANIEL

De formation commerciale et bancaire, et après une formation de Conseillère en Insertion Professionnelle, j ' accompagne et conseille les jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet professionnel et leur recherche d'emploi. Je fais le lien entre les entreprises et les jeunes, je les accompagne sur leur recherche d'emploi ou d'alternance en les préparant au recrutement . J'accompagne et conseille également les entreprises qui souhaitent recruter.



Mes compétences :

Vente

Formation

Conseil

Médiation

Animation de réunions

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Recrutement

Conseil commercial

Conseil en recrutement

Négociation commerciale