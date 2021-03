Francois MAURICE

Après 30 années années au sein de la Défense, j'ai pu développer des compétences reconnues dans la formation, l'insertion, le conseil et la communication. Actuellement, je partage mes activités professionnelles entre la formation (INFREP), l'audit (IAA/MINDEF) et la communication (IFRD). Je reste toutefois à l'écoute de toutes les propositions qui seraient en lien avec ces domaines d'activités.



Auteur de neufs ouvrages historiques, dont "Wir haben den krieg nicht gewollt" distingué par le Sénat, du "Traité de l'Elysée 50 ans de relations franco-allemandes" couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, et de nombreuses publications universitaires, j'ai depuis plusieurs années concentré mes recherches et mes écrits sur le Général de Gaulle et serais heureux de partager mes recherches historiques avec d'autres confrères. Membre du Cercle d'études Charles de Gaulle et conseiller du Président de l'Union des Gaullistes de France, je travaille actuellement sur une étude phaléristique relative au Général et sur l'écriture du "Flambeau", pièce de théâtre écrite par l'Homme du 18 Juin.



Enfin en ma qualité de Secrétaire national aux relations franco-russes et aux Anciens Combattants du Rassemblement pour la France (RPF), Co-fondateur et Directeur adjoint à la francophonie de l'Institut franco-russe de Donetsk et Rédacteur en chef du mensuel francophone de l'Université nationale technique de Donetsk, j'aurai plaisir à accueillir parmi mes contacts tous les acteurs et artisans des relations franco-russes.



Mes compétences :

Reclassement

Recrutement

Pédagogie

Communication externe

Management

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Communication de crise

Conseil en insertion

Communication