Muriel VERDIER

Mes activités de conseil accompagnent le développement des hommes et des organisations, les situations complexes, les transformations individuelles et collectives.

Je travaille avec un réseau de consultants, de partenaires coachs et de formateurs qui partagent les mêmes valeurs, la même éthique professionnelle.

Formée à la Sociologie Clinique (Université Paris 7, à l'approche systémique (Institut Gregory Bateson), au coaching (Mozaïk), au recrutement de cadres dirigeants et de cadres spécialisés, je développe à la fois une pratique et une offre :

- L'accompagnement individuel pour faciliter la prise de décision, résoudre les situations complexes ou de changement

- L'accompagnement des équipes pour fédérer, accompagner les changements, améliorer la cohésion, promouvoir la croissance

- L'accompagnement des organisations : analyse et diagnostic des dysfonctionnements organisationnels, étude du climat social et plan d'action, prévention des risques psychosociaux, conduite de projets d'organisations

Mes savoir-faire, mes domaines d'expertise sont :

- L'accompagnement des dirigeants et responsables opérationnels et fonctionnels

- L'animation de groupes d'échange de pratiques managériales

- L'aide à la conception et à la mise en place de dispositifs RH (référentiel compétences, mobilité interne, recrutement, intégration, tutorat-, développement de la fonction RH

- La conduite de projets d'organisation



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Audit social

Cadres Dirigeants

Éthique

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Psychosociologie

Recrutement

Recrutement de cadres